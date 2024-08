Hausse attendue des indices européens; Valneva en vedette

(AOF) - Après avoir fini dans le rouge hier, les marchés actions européens sont attendus en territoire positif. Les investisseurs prendront connaissance ce mardi de l'indice allemand Zew et des prix à la production américaine avant l'inflation en France et aux Etats-Unis, demain. Les cours pétroliers seront particulièrement scrutés à l'heure où de vives tensions existent au Moyen-Orient avec une crainte d'une attaque de l'Iran sur Israël. Côté valeurs, Valneva a dégagé des résultats positifs au premier semestre et confirmé ses prévisions 2024.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Eramet

Eramet a brillé hier en tête de l'indice SBF 120, grimpant de 5,24% à 72,35 euros. Fin juillet, le groupe minier a fait état d'une perte nette de 41 millions d'euros au premier semestre comparé à un bénéfice net de 98 millions d'euros au premier semestre 2023. Son Ebitda ajusté s'élève à 247 millions d'euros, en baisse de 27% et son chiffre d'affaires de 1,67 milliard d'euros ressort en baisse de 12%.

Kering

Kering (-1,85% à 249,95 euros) a fermé la marche hier de l'indice phare de la place parisienne. Le titre dévisse de 37% depuis le début de l'année. Le propriétaire de la marque Gucci a signé une contre-performance lors de ses résultats du premier semestre 2024, communiqués fin juillet. Compte tenu des incertitudes pesant sur l'évolution de la demande des consommateurs du luxe au cours des prochains mois après le ralentissement constaté au premier semestre 2024, le résultat opérationnel courant de Kering du second semestre 2024 pourrait être en baisse de l'ordre de 30%", a signalé Kering.

TotalEnergies

TotalEnergies annonce le démarrage de la production du champ d'Anchor, situé dans le Golfe du Mexique, dans lequel la compagnie détient une participation de 37,14 % aux côtés de l'opérateur Chevron (62,86 %).Situé à 225 kilomètres au large des côtes de la Louisiane, Anchor, dont le développement a été lancé en décembre 2019, se compose d'un système de puits sous-marins reliés à une unité de production flottante (FPU) semi-submersible ayant une capacité de production de 75 000 barils de pétrole par jour et 28 millions de pieds cubes de gaz par jour.

Valneva

Au titre du premier semestre 2024, Valneva a réalisé un bénéfice net de 34 millions d'euros contre une perte nette de 35 millions d'euros accusée l'an passé à la même période. Son chiffre d'affaires le chiffre d'affaires s'est établi à 70,8 millions d'euros, en repli de 3,9% sur un an, tandis que les ventes de produits ont diminué de 2%, à 68,3 millions d'euros. La trésorerie nette de la la société de biotechnologies est ressortie à 131,1 millions d'euros au 30 juin 2024, contre 126,1 millions d'euros au 31 décembre 2023 et 204,4 millions d'euros au 30 juin 2023.

Les chiffres macroéconomiques

Le taux de chômage au Royaume-Uni est passé de 4,4% sur la période mars-mai à 4,2% sur les trois mois à fin juin, contre un consensus à 4,5%, selon les données de l'Office britannique de la statistique fournies ce mardi.

En Allemagne, l'indice Zew sur le sentiment économique en août sera publié à 11h00.

Aux Etats-Unis, les prix à la production seront communiqués à 14h30.

Vers 8h30, l'euro grappille 0,04% à 1,0937 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont fini cette première séance de la semaine en territoire négatif hormsi le footsie britannique. Les investisseurs prendront connaissance mercredi des données sur l'inflation du mois de juillet à la fois en France et aux Etats-Unis. Côté valeurs, Eutelsat a enregistré l'une des plus fortes hausses du SBF 120 alors que l'opérateur de satellites est entré en négociations avec le fonds d'investissement suédois EQT en vue de lui céder une partie de ses infrastructures. Le CAC 40 a perdu 0,26% à 7250 points et l'Eurostoxx 50 a cédé 0,23% à 4664 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la première séance de la semaine sans direction claire et avec de faibles volumes d'échanges. Les investisseurs prendront connaissance ces prochains jours de plusieurs données clés à l'instar de l'inflation outre-Atlantique mercredi et des ventes au détail le lendemain. Au chapitre des valeurs, le producteur canadien d'or Barrick Gold a terminé en nette hausse à la faveur de solides résultats trimestriels. Le Dow Jones a reculé de 0,36% à 39357 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,72% à 16780 points.