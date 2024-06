Hausse attendue des indices européens ; les PMI au programme

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note haussière à l'ouverture de la première séance de la semaine. Au menu principal de ce lundi : la publication des PMI manufacturiers en Europe. Le temps fort sera la décision de politique monétaire de la BCE, ce jeudi, qui devrait annoncer la première baisse de ses taux directeurs, de l'ordre de 25 points de base. De son côté, la Banque du Canada rendra son verdict mercredi. Au chapitre des valeurs, l'action Atos sera à surveiller alors que le groupe technologique a reçu deux propositions révisées de restructuration financière.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Atos

Atos annonce avoir reçu deux propositions révisées de restructuration financière de la part de EPEI en partenariat avec Attestor Limite et d'un consortium composé de Onepoint, Butler Industries et Econocom, ainsi qu'un groupe de certains créanciers de la société." Les deux propositions sont globalement conformes aux paramètres financiers fixés par la société, notamment s'agissant de la réduction de dette et des besoins de financement à court et moyen terme", précise un communiqué de presse du groupe technologique.

Casino

Conformément aux accords conclus le 24 janvier 2024, avec le Groupement Les Mousquetaires et Auchan Retail France, et le 8 février 2024 avec Carrefour pour la cession d'un total de 287 magasins, le groupe Casino annonce la vente de 90 magasins. La cession des 76 magasins restants interviendra le 1er juillet 2024. Cette transaction est réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise des magasins cédés de 345 millions d'euros.

Thales

Thales a finalisé la cession de son activité "Ground Transportation Systems" à Hitachi Rail pour une valeur d’entreprise de 1,66 milliard d’euros. Avec près de 9 000 employés, "Ground Transportation Systems" est un leader mondial des systèmes de signalisation ferroviaire et de contrôle des trains, des systèmes de télécommunications et de supervision, et des solutions de billettique. Grâce à cette cession, Thales renforce son orientation stratégique sur 3 marchés de haute technologie en croissance à long terme : Aéronautique & Spatial, Défense & Sécurité, et Cybersécurité & Identité numérique.

TFF

TFF Group et la famille Petitrenaud ont conclu un accord de partenariat se traduisant par une prise de participation de 51% de TFF Group au capital des sociétés du groupe Petitrenaud (Scierie Petitrenaud et Parqueterie Beausoleil). Le groupe Petitrenaud, détenu et dirigé par la famille éponyme depuis 1947, évolue dans l’univers du chêne de qualité en exerçant les métiers complémentaires de scierie, de parqueterie et d’exploitation forestière. Le groupe Petitrenaud réalise un chiffre d’affaires consolidé de l’ordre de 12 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en mai en France sera publié à 9h50 en France, à 9h55 en Allemagne, à 10h00 en zone euro.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en mai sera communiqué à 15h45 avant l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en mai et les dépenses de construction en avril à 16h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,03% à 1,0849 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé proches de l'équilibre, après la publication des chiffres sur l'inflation des deux côtés de l'Atlantique. En France, les prix à la consommation ont augmenté de 2,7% en mai en rythme annuel en données harmonisées contre une hausse attendue de 2,5%. Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé par Eurostat en hausse à 2,6% en mai contre 2,4% en avril. Aux Etats-Unis, l'indice des prix PCE américain a comme prévu augmenté de 2,7% en avril. Le CAC 40 a gagné 0,18% à 7992 points et l'Eurostoxx 50 a perdu 0,11% à 4976,81 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la séance de vendredi sans direction claire. Les investisseurs ont pris connaissance de l'indice d'inflation PCE, qui est ressorti en hausse de 0,3% sur un mois en avril et de 2,7% sur un an. Au chapitre des valeurs, Dell a plongé après l'annonce d'une prévision de bénéfice trimestriel inférieur aux attentes et d'une hausse des coûts liés à l'intelligence artificielle. Le Dow Jones a glané 0,28% à 38218 points tandis que le Nasdaq s'est effrité de 0,01% à 16735 points.