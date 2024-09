Hausse attendue des indices européens avant les PMI

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en hausse à l'ouverture d'une première séance de la semaine placée sous le signe des PMI. Après la Fed, la Banque d'Angleterre et la Banque du Japon lors de la la dernière séquence hebdomadaires, les banques centrales suédoise et suisse livreront leur décision de politique monétaire, respectivement mercredi et jeudi. Les chiffres de l'inflation américaine, au programme de jeudi, seront également particulièrement scrutés par les investisseurs. La Bourse de Tokyo est fermée ce lundi en raison du Jour de l'équinoxe d'automne.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

TotalEnergies

TotalEnergies et Air France-KLM ont signé un accord portant sur la fourniture par TotalEnergies de carburant d’aviation plus durable aux compagnies du Groupe Air France-KLM, représentant jusqu’à 1,5 million de tonnes sur une période de 10 ans, soit jusqu’en 2035. Il s’agit de l’un des plus importants contrats d’achat de SAF signés par Air France-KLM à ce jour. En 2022 et 2023, Air France-KLM était le premier utilisateur mondial de carburant d’aviation plus durable, avec respectivement 17 et 16% de la production mondiale.

Eagle Football

La cotation du titre Eagle Football Group a été temporairement suspendue jeudi 12 septembre. L’ex-OL groupe rappelle que cette suspension est intervenue après que John Textor, propriétaire du groupe, a déclaré lors de sa conférence de presse de rentrée le 11 septembre qu’il allait "proposer un plan d'offre" pour les actions en circulation "avec évidemment une prime substantielle par rapport au prix d'aujourd'hui".

IT Link

Au 1er semestre 2024, le Groupe IT Link a enregistré un résultat net de 1,79 million d’euros, en baisse de 3,2% et un résultat opérationnel de 2,92 millions d’euros, en progression de 2,6%. Ce dernier a représenté 7% contre 7,6% un an auparavant. " L’effet calendaire négatif d’un jour de production sur le semestre (-0,8 point) a été compensé par la consolidation de la filiale Ciao " a commenté l’entreprise de services du numérique spécialiste des systèmes connectés. Sur cette période, le groupe a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 11,6% à 41,94 millions d’euros.

Vivendi

Vivendi a annoncé que certains actifs qu’il détient, dont les activités opérationnelles sont très proches de celles de Canal+, font l’objet d’un transfert vers cette dernière société dans un souci de cohérence. Canal+ va ainsi regrouper aux côtés de ses activités existantes GVA, une société de services de télécommunications en Afrique, dont l’accès à l’internet haut débit est commercialisé sous la marque Canalbox; la plateforme de streaming vidéo Dailymotion; les salles de spectacle L’Olympia et le théâtre de L’OEuvre en France, ainsi que les salles de cinéma CanalOlympia en Afrique.

Les chiffres macroéconomiques

Les indices des directeurs d'achat pour les services manufacturiers et des services en septembre seront connus à 9h15 en France, à 9h30 en Allemagne, à 10h00 en zone euro et à 15h45 aux Etats-Unis.

Vers 8h30, l'euro s'effrite de 0,06% à 1,1156 dollar.

Vendredi à Paris

Les Bourses européennes ont reculé après avoir salué jeudi la décision de la Fed de réduire ses taux de 50 points de base. Elles se se sont retrouvées sous la pression du secteur automobile à la suite de l'avertissement de Mercedes lié à la dégradation de la conjoncture chinoise. Les sociétés fortement exposées à ce pays, dont le luxe, ont aussi baissé. Les valeurs défensives ont retrouvé des défenseurs. Alten a souffert de la réduction de son objectif de croissance. Le CAC 40 a cédé 1,51% à 7500,26 points, limitant ses gains sur la semaine à 0,47%. L'EuroStoxx a perdu 1,43% à 4872,73 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé sans direction claire lors de la dernière séance de la semaine, après les nouveaux records atteints la veille grâce aux annonces de la Fed. En réduisant son taux directeur de 0,5 point de base, la banque centrale américaine a clairement amorcé son cycle d’assouplissement monétaire. Côté valeurs, FedEx a lourdement chuté, pénalisé par des résultats inférieurs aux attentes et l'abaissement de ses prévisions annuelles.Le Dow Jones a grappillé 0,09% à 42063 points tandis que le Nasdaq a cédé 0,36% à 17948 points.