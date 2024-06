Hausse attendue des indices européens avant l'inflation US

(AOF) - Après trois séquences de suite dans le rouge, les marchés actions européens devraient évoluer en territoire positif à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Ce vendredi, les investisseurs vont prendre connaissance d'une statistique majeure outre-Atlantique : les chiffres de l'indice des prix PCE. Cet indicateur est particulièrement surveillé par la Fed dans le cadre de sa politique monétaire. Hier, Wall Street a fini en légère hausse. Du côté d'Atos, David Layani et Helen Lee Bouygues ont annoncé leur démission du conseil d'administration du groupe informatique en difficulté.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Atos

Atos a été informée par David Layani et Helen Lee Bouygues de leur démission avec effet immédiat du conseil d’administration, et de leur intention d’une sortie de Onepoint du capital de la société. David Layani, le président et fondateur de Onepoint, et Helen Lee Bouygues avaient été cooptés en tant qu'administrateur en février dernier après que le spécialiste de la transition numérique est devenu l'actionnaire de référence d'Atos fin 2023, avec 11,4% de son capital.

Graines Voltz

Graines Voltz, spécialiste des semences et des plants de fleurs et de légumes, a dévoilé ses résultats du premier semestre. Son résultat net part du groupe s'établit à 2,9 millions d'euros contre 2,1 millions d'euros comparé au semestre de l'exercice précédent pour un résultat opérationnel de 16,9 millions d'euros, en croissance de 16,6%. Le chiffre d'affaires ressort en recul de 0,9% à 75,9 millions d'euros par rapport à la même période l'an passé.

Infotel

Infotel, spécialiste de la transformation digitale des grands comptes en Europe, annonce une prise de participation à hauteur de 30% dans le capital d'Altanna, expert dans la construction, l'intégration et l'exploitation de solutions d'infrastructures IT complexes. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros en 2023 et projette un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros en 2024. L'opération est financée intégralement en numéraire sur fonds propres, et sera effective début juillet, après la finalisation des audits et la levée des conditions suspensives usuelles.

Phaxiam Therapeutics

Phaxiam Therapeutics annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription dont le lancement a été annoncé le 12 juin 2024. La biotech qui développe des traitements innovants contre les infections bactériennes sévères et résistantes précise qu’à l’issue de la période de souscription, qui s’est achevée le 25 juin 2024, la demande totale s’est élevée à environ 3,9 millions d’actions, représentant environ 7,8 millions d’euros, soit un taux de souscription d’environ 77,1% .

Les chiffres macroéconomiques

L'inflation en juin sera connue en France à 8h45 tout comme les dépenses de consommation des ménages en juin, l'indice des prix à la production en mai et la dette au sens de Maastricht au premier trimestre.

L'inflation en juin en Espagne sera publiée à 9h00.

Le taux de chômage en juin sera communiqué à 9h55.

Aux Etats-Unis, le revenu et la consommation des ménages en mai seront annoncés à 14h30 tout comme l'indice des prix PCE en mai.

L'indice des directeurs d'achat de Chicago en juin sera publié à 15h45 avant l'indice des confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a 16h.

Vers 8h30, l'euro cède 0,11% à 1,0693 dollar.

Hier à Paris

La Bourse de Paris a reculé sur fond d'écartement du spread franco-allemand. Ce dernier, qui mesure le risque politique, a dépassé les 80 points de base. Outre les élections législatives françaises ce week-end, les investisseurs attendent des statistiques économiques de premier plan demain, dont l'inflation en France et l'indice des prix PCE aux États-Unis. A Paris, les investisseurs ont salué les revenus plus élevés que prévu d'OVHcloud. L'indice CAC 40 a reculé de 1,03% à 7530,72 points. L'EuroStoxx50 a perdu 0,28% à 4902,09 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé l'avant-dernière séance de la semaine sur une note positive après une kyrielle de statistiques. Les promesses de ventes de logements en mai ont reculé. Aussi, les commandes de biens durables sont ressorties meilleures que prévu contrairement aux inscriptions hebdomadaires au chômage. Côté investisseurs, la prudence reste de mise alors que les données sur l'inflation outre-Atlantique sont attendues ce vendredi. Le Dow Jones a progressé de 0,09% à 39164 points tandis que le Nasdaq a gagné 0,30% à 17858 points.