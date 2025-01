Hausse attendue des indices européens avant l'inflation et les banques US

(AOF) - En hausse hier, les marchés actions européennes devraient poursuivre sur leur lancée à l'ouverture d'une séance dominée par la publication de plusieurs statistiques, dont l'inflation en France et aux Etats-Unis. Au Royaume Uni, les prix à la consommation s'élèvent à 2,5% en décembre en rythme annuel contre 2,6% attendu après 2,6% le mois précédent. Au chapitre des valeurs, les banques américaines ouvriront ce mercredi le bal de la saison des résultats avec notamment au menu JPMorgan, Wells Fargo et Goldman Sachs.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Implanet

Implanet annonce un chiffre d'affaires annuel 2024 en hausse de 26% à 9,4 millions d'euros. La medtech spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique évoque une accélération continue de la croissance du chiffre d'affaires trimestriel depuis le deuxième trimestre 2024. Au quatrième trimestre, il a atteint près de 3 millions d'euros, soit une hausse 81%. Implanet salue sa très bonne performance annuelle pour l'activité de distribution d'équipements médicaux à 2,3 millions d'euros.

Voltalia

Voltalia, spécialiste des énergies renouvelables, annonce le début de la construction d'un projet solaire de 19,7 mégawatts en Colombie. Situé dans la région de Tolima, le projet Los Venados, d'une capacité totale de 19,7 mégawatts et alimenté par plus de 33 000 panneaux solaires, est adossé à un contrat de 15 ans qui sera dédié aux acheteurs du secteur privé.

Fermentalg

Fermentalg annonce boucler un exercice 2024 record sur le plan commercial avec un chiffre d’affaires de 11,5 millions d'euros, très nettement supérieur à celui de 2023 (4 millions d'euros) et à l’objectif fixé en début d’année dernière (10 millions d'euros). Le spécialiste des microalgues précise que cette performance est d’autant plus remarquable qu’il a eu à gérer, en fin d’année, des annulations et reports de commandes de deux clients significatifs "qui auraient dû permettre de dépasser largement le dernier objectif annoncé en cours d’exercice" à savoir 12 millions d'euros.

Valbiotis

Valbiotis annonce le large succès de l’étude de Phase II/III HEART II sur Lipridrive (substance active de Valbiotis Pro Cholestérol). Ce laboratoire français de recherches scientifiques, spécialisé dans la commercialisation de compléments alimentaires scientifiquement validés pour la prévention des maladies métaboliques et cardiovasculaires précise que cette étude menée sur 180 sujets présentant une hypercholestérolémie légère à modérée, multicentrique, randomisée et contrôlée contre placebo, valide l’efficacité de Lipridrive à une dose de 5 g par jour.

Les chiffres macroéconomiques

En rythme annuel, au Royaume-Uni, les prix à la consommation s'élèvent à 2,5% en décembre contre 2,6% attendu après 2,6% le mois précédent. En rythme mensuel, ils ont augmenté de 0,3% après +0,1% en novembre.

En France, l'inflation en décembre sera connue à 8h45.

En Allemagne, le PIB en 2024 sera communiqué à 10h00.

Aux Etats-Unis, l'inflation en décembre et l'indice manufacturier de la Fed de New-York en janvier seront publiés à 14h30 avant l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 16h30 et le Livre Beige de la Fed sur la santé de l'économie américaine à 20h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,13% à 1,0295 dollar.

Hier à Paris

Au rebond une bonne partie de la séance, les marchés européens ont terminé en ordre dispersé. Lors de son discours de politique générale, François Bayrou a insisté sur l'importance de lutter contre l'endettement de la France. Il va proposer de fixer l'objectif de déficit public pour 2025 à 5,4% du PIB. L'écart de rendement entre les taux longs allemand et français a légèrement reculé à 85 points de base. Les données de l'inflation en décembre en France et aux Etats-Unis seront publiées demain. Le CAC 40 a gagné 0,20% à 7423,67 points et l'Eurostoxx 50 a progressé de 0,48% à 4977,96 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en ordre dispersé avant la publication des données sur l'inflation. A moins d’une semaine de l’investiture de Donald Trump, Bloomberg affirme que son équipe économique envisagerait désormais une augmentation progressive des droits de douane. Cette stratégie lui permettrait d'accroître le levier de négociation tout en limitant les risques d’aggravation de l'inflation. Côté statistiques, les prix à la production sont ressortis plus faibles qu'anticipé. Le Dow Jones a progressé de 0,52% à 42518 points tandis que la Nasdaq s'est replié de 0,23% à 19044 points.