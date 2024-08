Hausse attendue des indices américains ; l'inflation en ligne de mire

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus dans le vert à l'ouverture de la première séance de la semaine tandis que les bourses européennes évoluent en ordre dispersé. Les investisseurs prendront connaissance au cours des prochains jours de nombreux indicateurs clés outre-Atlantique parmi lesquels l'inflation, mercredi. Côté valeurs, Barrick Gold, producteur d'or canadien coté à Wall Street, a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq gagnent respectivement 0,26% et 0,30%.

Vendredi à Wall Street

En l'absence de catalyseurs majeurs, les marchés américains ont clôturé en petite hausse cette dernière séance de la semaine, après avoir clôturé la veille dans le vert grâce aux inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis. Celles-ci ont été plus faibles que prévu. Ces données ont apaisé les craintes d'une récession de l'économie américaine. Côté valeurs, Expedia a bondi au Nasdaq au lendemain de la publication de ses bons résultats du deuxième trimestre 2024. Le Dow Jones a gagné 0,13% à 39 486 points et le Nasdaq a progressé de 0,51% à 16 745 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune publication d'importance n'est attendue ce jour.

Les valeurs à suivre

Amazon

Amazon et Barclays annoncent un nouveau partenariat pour le lancement d'une carte de crédit co-brandée au Royaume-Uni. Cette nouvelle carte permet aux clients de gagner des récompenses sur leurs dépenses quotidiennes, qui peuvent être échangées contre des cartes-cadeaux sur Amazon.co.uk. Les clients de la carte Amazon Barclaycard reçoivent 1% de récompenses sur tous les achats effectués sur Amazon, 0,5% de récompenses sur les dépenses quotidiennes effectuées en dehors d'Amazon pendant les 12 premiers mois, et 0,25% par la suite.

Barrick Gold

Barrick Gold, producteur d'or canadien coté à Wall Street, a publié au titre de son deuxième trimestre fiscal, un bénéfice net de 370 millions de dollars soit 21 cents par action, ainsi qu'un bénéfice ajusté par action de 32 cents, en hausse de 68% et au-dessus des attentes des analystes qui tablaient sur 27 cents. Les revenus du groupe minier ont totalisé quant à eux 3,16 milliards de dollars sur la période, en croissance de 12%. Le groupe canadien maintient ses perspectives de production annuelle d'or de 3,9 millions à 4,3 millions d'onces.

Lockheed Martin

Lockheed Martin a livré le premier des cinq avions de transport tactique C-130J Super Hercules au ministère de la Défense et aux forces de défense néo-zélandaises lors d'une cérémonie organisée dans les installations de Lockheed Martin à Marietta, en Géorgie, le 8 août. Les équipages du 40e escadron situé sur la base RNZAF (Royal New Zealand Air Force) d'Auckland, à Whenuapai, utiliseront les nouveaux C-130J, qui représentent l'une des configurations les plus avancées du Super Hercules jamais produites.