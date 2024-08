Hausse attendue des indices américains après la Fed et Meta

(AOF) - Pour cette première séance du mois d'août, les marchés américains devraient évoluer dans le vert, au lendemain de la décision de politique monétaire de la Fed. Elle a maintenu ses taux d'intérêt dans la fourchette de 5,25 à 5,50%. Son président Jerome Powell a ouvert la porte à une baisse des taux en septembre. Côté valeurs, l'action Meta est attendu en hausse grâce à ses bons résultats du deuxième trimestre. La maison mère de Facebook a vu son profit net bondir. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq gagnent respectivement 0,50% et 0,52%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont confirmé leur bonne orientation après la décision de la Fed. Si, comme attendu, elle n'a pas modifié sa politique monétaire, son président Jerome Powell a ouvert la porte à une baisse des taux en septembre, validant le scénario des marchés. Les indices ont été tirés par les valeurs technologiques grâce aux commentaires de Microsoft sur ses investissements et aux résultats d'AMD. Nvidia a fortement rebondi. L'indice Dow Jones a clôturé sur un gain de 0,24% à 40842,79 points tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 2,64% à 17599,40 points.

Les chiffres macroéconomiques

Le coût unitaire du travail a progressé de 0,9% au second trimestre alors qu'il était attendu en augmentation de 1,8%, après une hausse de 3,8% au trimestre précédent. Sur la même période, la productivité du secteur non agricole s'affiche en hausse de 2,3% contre un consensus de 1,7% et après 0,4% au trimestre précédent.

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 249 000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 236 000 et après 235 000 la semaine précédente.

L'indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur manufacturier en juillet sera publié à 15h45. L'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en juillet et les dépenses de construction en juin seront connus à 16 heures.

Les valeurs à suivre

Arm

Le concepteur de puces Arm est attendu en fort repli à Wall Street en raison des prévisions décevantes. Au premier trimestre, clos fin juin, son bénéfice net a plus que doublé (112%) à 223 millions de dollars, soit 21 cents par action. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 40 cents, soit 5 cents de mieux qu'attendu. Ses revenus ont progressé de 39% à 939 millions de dollars, dépassant le consensus s'élevant à 906,5 millions d'euros.

Biogen

Les revenus de Biogen au second trimestre 2024 augmentent de 1% à 2,47 milliards de dollars. Sur cette période, son BPA ajusté (non-GAAP) est de 5,28 dollars, en augmentation de 31%. L'entreprise de biotechnologies relève sa fourchette-cible de BPA ajusté pour l'année 2024 : entre 15,75 et 16,25 dollars, soit une hausse près de 9% par rapport à 2023. L'estimation précédente était une fourchette comprise entre 15 et 16 dollars, soit une hausse de près de 5%. Biogen s'attend maintenant à ce que le chiffre d'affaires total diminue d'un entre 1 et 3%) contre une baisse de 1 à 6% auparavant.

eBay

eBay a dévoilé une performance trimestrielle supérieure aux anticipations. Au deuxième trimestre, le numéro un mondial des enchères a enregistré un bénéfice net en progression de 31% à 226 millions de dollars, soit 45 cents par action. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,18 dollar, soit 5 cents de mieux qu'anticipé. Les revenus ont augmenté de 1% à 2,57 milliards de dollars, dépassant légèrement le consensus de 2,53 milliards de dollars.

Ferrari

Le fabricant de bolides de luxe, Ferrari, a relevé ses objectifs annuels. La firme de Maranello cible ainsi un Ebitda ajusté d'au moins 2,50 milliards d'euros contre plus de 2,45 milliards d'euros précédemment. La marge d'Ebitda est pour sa part toujours vue à au moins 38%. Les revenus sont anticipés à plus de 6,55 milliards d'euros contre au moins 6,40 milliards d'euros auparavant.

Meta

Meta, maison-mère de Facebook et d'Instagram, est attendu en hausse grâce à ses bons résultats. Au deuxième trimestre, son profit net a bondi de 73% à 13,465 milliards de dollars, soit 5,71 dollars par action. Le consensus s'élevait à seulement 4,72 dollars par titre. Son chiffre d'affaires a progressé de 22% à 39,07 milliards de dollars alors que le marché ciblait 38,3 milliards de dollars.

Moderna

Les revenus de Moderna au deuxième trimestre 2024 se sont élevés à 241 millions de dollars, contre 344 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette baisse est principalement attribuable à la diminution des ventes du vaccin Covid-19. La biotech affiche une perte nette sur ce trimestre à 1,3 milliard de dollars contre une perte de 1,4 milliard de dollars un an avant. La perte nette par action est 3,33 dollars sur ce trimestre contre une perte de 3,62 dollars au deuxième trimestre 2023.

Qualcomm

Le spécialiste des puces pour smartphones Qualcomm a présenté des profits et des perspectives meilleurs qu'anticipé. Au troisième trimestre, clos fin juin, le groupe a vu son bénéfice net bondir de 18% à 2,13 milliards de dollars, soit 1,88 dollar par action. Retraité des éléments exceptionnels, le bénéfice par action de Qualcomm est ressorti à 2,33 dollars, dépassant de 8 cents le consensus. Le chiffre d'affaires ajusté a progressé de 11% à 9,39 milliards de dollars, surpassant également les attentes : 9,21 milliards de dollars.