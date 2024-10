Hausse attendue des Bourses européennes ; rechute du pétrole

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note hésitante à l'ouverture de la première séance de la semaine. Vendredi, les indices américains ont clôturé en ordre dispersé, à quelques jours désormais du scrutin présidentiel. Avant cette échéance majeure, les investisseurs scruteront de près les résultats des sociétés technologiques à très forte capitalisation, dont Alphabet, Apple et Microsoft. Côté statistiques, les chiffres du chômage américain seront connus vendredi. Par ailleurs, les cours de l'or noir rechutent après la riposte d'Israël contre l'Iran.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bic

Bic (+14,81% à 68,22 euros) a enregistré l'une des plus fortes progressions du SBF 120 la semaine dernière grâce au relèvement de ses perspectives de marge pour 2024. Le fabricant de stylos, rasoirs et autres articles promotionnels vise désormais une marge d'exploitation ajustée se rapprochant de 15,5%. Il prévoyait auparavant une légère amélioration par rapport à 2023 où elle s'était élevée à 14,7%. "Nous notons que ces prévisions actualisées pourraient s'avérer prudentes, car elles impliquent une certaine contraction de la marge d'exploitation au quatrième trimestre", a souligné UBS.

Fnac-Darty

Au sortir de l'OPA lancée le 2 septembre, le groupe de distribution Fnac-Darty a annoncé qu'il détenait 71,5% du capital d'Unieuro, selon un communiqué. Dans le détail, 67,1% du capital d'Unieuro a été apporté à l'OPA, s'ajoutant aux 4,4% des parts que détenait déjà Fnac Darty. L'offre sera rouverte du 4 au 8 novembre pour donner "l'occasion à davantage d'actionnaires d'apporter leurs titres à des conditions inchangées".

JCDecaux

JCDecaux, spécialiste de la communication extérieure, a annoncé le 30 mai 2023 la signature d’un accord avec Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. pour le rachat de ses activités en Espagne à travers l’acquisition de l’intégralité du capital social de Clear Channel Espagne, sous réserve d’autorisation par l’autorité de concurrence espagnole. Après plus de 14 mois d'instruction, JCDecaux se voit au regret de devoir décider de ne pas poursuivre cette opération.

LDC

LDC a annoncé la signature du projet d’acquisition de 100% du capital du groupe Pierre Martinet, l’un des leaders du marché des salades traiteur, sous condition suspensive de l’autorisation de l’Autorité de la concurrence. Cette annonce s’inscrit dans le prolongement de l’entrée en négociation exclusive communiquée le 28 mai dernier. Avec un chiffre d’affaires 2023 de près de 230 millions d'euros, le groupe cible compte plus de 700 collaborateurs répartis sur 5 sites de production en France.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'indice manufacturier de la Fed de Dallas en octobre sera publié à 16h30.

Vers 8h30, l'euro grappille 0,04% à 1,0800 dollar.

Vendredi à Paris

Les indices européens ont fini pratiquement inchangés cette séance, après une nouvelle pluie de résultats d'entreprises. Ceux de Sanofi et de Nexity ont notamment été appréciés par les investisseurs. Le groupe biopharmaceutique a enregistré la plus forte hausse du CAC 40 après la confirmation de ses perspectives de bénéfice 2024. Le promoteur immobilier a figuré parmi les plus fortes progressions de l'indice SBF 120 à la faveur d’une amélioration de la dynamique commerciale au troisième trimestre. Le CAC 40 a perdu 0,08% à 7497 points et l'Eurostoxx 50 a gagné 0,11% à 4941 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé la dernière séance de la semaine en ordre dispersé. L'incertitude prédomine avant le scrutin présidentiel du 5 novembre alors que sont attendus, avant cette échéance, les résultats des sociétés technologiques à très forte capitalisation, dont Alphabet, Apple et Microsoft. Côté statistiques, les commandes biens durables sont ressorties plus élevées qu'anticipé et l'indice de la confiance des consommateurs du Michigan supérieur au consensus. Le Dow Jones a reculé de 0,61% à 42114 points tandis que le Nasdaq a gagné 0,56% à 18518 points.