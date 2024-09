Hausse attendue des Bourses européennes ; nouvel avertissement pour Worldline

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note positive à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Hier, Wall Street a fini dans le vert. Au rayon des statistiques, les investisseurs vont notamment prendre connaissance ce vendredi de l'inflation en France ainsi que de l'indice de confiance de l'université du Michigan. Côté valeurs, Worldline, qui a annoncé le départ de son directeur général, a lancé un nouvel avertissement sur les prévisions concernant son chiffre d'affaires et sur l'EBE ajusté de l'exercice en cours.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Miliboo

Miliboo, la marque digitale d’ameublement, a dévoilé son chiffre d'affaires non audité du premier trimestre de l'exercice 2024-25. Pour la période du 1er mai au 31 juillet 2024, il ressort à 9,28 millions d'euros, en recul de 13,2%. "Notre début d'exercice est le reflet d'un marché peu dynamique, affecté par la crise immobilière, notamment dans le neuf, et par une consommation des ménages en berne", résume Guillaume Lachenal, président-directeur général et fondateur de Miliboo en 2005.

Vetoquinol

Le laboratoire Vetoquinol enregistre un chiffre d'affaires de 264 millions d'euros pour les 6 premiers mois de l'exercice 2024, en hausse de 3,2 % à données publiées. Le spécialiste de la santé animale précise que la poursuite de la simplification de sa gamme des produits Complémentaires se traduit par une baisse volontaire d'environ 1,6% du chiffre d'affaires, tandis que l'activité des produits Essentiels s'élève à 160 millions d'euros , en progression de 6% à données publiées et représente 61 % des ventes du laboratoire contre 59 % il y a un an.

Vranken-Pommery

Vranken-Pommery a enregistré une perte nette stable de 1,9 million d'euros au premier semestre tandis que son résultat opérationnel ressort en hausse de près de 17% à 14,7 millions d'euros, signe pour le groupe de la validation de sa "stratégie de montée en gamme et d'internationalisation des marques". Ses ventes sont en retrait de 6,9% à 109,6 millions d'euros sur la période. Les ventes à l'export de la maison de champagne, qui représentent 63% du chiffre d'affaires, fléchissent de 8,9%.

VusionGroup

VusionGroup a publié, au titre du premier semestre 2024, un résultat net ajusté de 8 millions d'euros contre 15,1 millions d'euros un an plus tôt à la même période. L'Ebitda ajusté du spécialiste des solutions de digitalisation pour le commerce physique s'élève à 59,1 millions d'euros, en croissance de 36% Le chiffre d'affaires s'élève à 431 millions d'euros en données ajustées, en croissance de 13% et en ligne avec la guidance communiquée lors de la présentation des résultats annuels 2023. Les prises de commandes mondiales ont crû de 38 % à 714 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

En France, l'inflation en août sera connue à 8h45.

En zone euro, la production industrielle en juillet sera publiée à 11h00.

Aux Etats-Unis, les prix des importations en août seront communiqués à 14h30 avant l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en septembre, à 16h00.

Vers 8h30, l'euro grappille 0,02% à 1,1077 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont clôturé dans le vert, la BCE ayant annoncé comme prévu une réduction de 25 points de base de son principal taux directeur. Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions, estime que "la décision d'octobre est très incertaine, étant donné que nous n'aurons qu'un seul rapport d'inflation supplémentaire et que l'inflation sous-jacente reste élevée". A Paris, les résultats d’Assystem ont déçu. L'indice CAC 40 a progressé de 0,52% à 7435,07 points tandis que l'EuroStoxx50 a gagné 0,97% à 4809,75 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en hausse l'avant-dernière séance de la semaine. Les investisseurs ont pris connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont ressorties supérieures aux attentes. Les prix à la production en août s'affichent en ligne avec les prévisions. Côté valeurs, Moderna a plongé après avoir indiqué s'attendre à un chiffre d'affaires compris entre 2,5 et 3,5 milliards de dollars l'an prochain contre une prévision de 4 milliards précédemment. Le Dow Jones a gagné 0,58% à 41096 points tandis que le Nasdaq a progressé de 1% à 17569 points.