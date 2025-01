Hausse attendue des Bourses européennes ; l'investiture de Trump en ligne de mire

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en zone positive à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Après une semaine riche en statistiques, la séance s'annonce relativement calme alors que se profile l'investiture de Donald Trump le 20 janvier. Les investisseurs prendront connaissance de l'inflation définitive en zone euro pour décembre ainsi que la production industrielle outre-Atlantique pour novembre.L'économie chinoise a dépassé les attentes au quatrième trimestre avec une progression de 5,4% du PIB contre 5,0% attendu par le consensus.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Argan

Argan a déclaré une hausse de 8% de ses revenus locatifs, à 198 millions d'euros et un résultat net récurrent part du groupe en croissance de 9% à 137 millions d'euros, au titre de ses résultats annuels 2024. La foncière est parvenue à tirer son épingle du jeu malgré un environnement économique incertain. Forte de ses réalisations, la société entend poursuivre sur la période 2025-2030 sa stratégie combinant croissance, au travers d'investissements à forts rendements (environ 100 M€ par an à 6%) et l'accélération de son désendettement structurel, notamment par arbitrages sélectifs d'actifs.

DMS

DMS Group annonce une hausse de 9 % de son chiffre d'affaires en 2024 contre 46,1 millions d'euros un an plus tôt. Cette performance est principalement due à la croissance de l'activité historique du groupe de radiologie digitale, en hausse de 7 % sur un an. La part du chiffre d'affaires de Solutions For Tomorrow (SFT), est en recul temporaire en lien avec la réorganisation de la gamme et à l'implémentation des synergies. "La concrétisation des opportunités commerciales en cours permettrait à DMS Group d'envisager une forte dynamique de croissance dès le 2ème trimestre", ajoute la société.

Pullup Entertainment

Pullup Entertainment a dévoilé au titre de son troisième trimestre un chiffre d'affaires de 100,8 millions d'euros contre 43,3 millions d'euros un an plus tôt. Il s'agit du "deuxième plus gros trimestre de l’histoire" du spécialiste de l'industrie de l'édition et du développement de jeux vidéo. "Ces très bonnes tendances nous permettent de réaffirmer nos objectifs annuels avec notamment un Ebita attendu entre 55 et 60 millions d'euros, soit environ le double de notre meilleure performance précédente réalisée en 2022/2023", précise Aurélien Briand, directeur financier du groupe.

Virbac

Virbac a dévoilé un chiffre d'affaires de 355,4 millions d'euros au quatrième trimestre 2024, en hausse de 4,1% à taux de change et périmètre constants par rapport à la même période de 2023.Pour l'ensemble de l'exercice, la laboratoire vétérinaire a réalisé un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros, en progression de 7,5% à taux de change et périmètre constants par rapport à 2023. La société vise toujours une marge d'Ebit ajusté autour de 16% au titre de l'exercice écoulé, à taux de change et périmètre constants, contre 15,1% en 2023.

Les chiffres macroéconomiques

L'inflation en décembre en zone euro sera connue à 11h00.

Aux Etats-Unis, les mises en chantier et permis de construire en décembre seront publiés à 14h30 avant la production industrielle et taux d'utilisation des capacités de production en décembre à 15h15.

Vers 8h30, l'euro cède 0,19% à 1,0282 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont de nouveau évolué dans le vert aujourd'hui, grâce au luxe. Le suisse Richemont (Cartier) a dévoilé des ventes trimestrielles bien meilleures que prévu. LVMH, Kering, Hermès et l'Oréal ont trusté les premières places de l'Eurostoxx 50 comme du CAC 40. De son côté, le constructeur automobile Renault a poursuivi son rallye après avoir dévoilé des ventes en hausses pour la deuxième année consécutive. Le CAC 40 a progressé de 2,14% à 7634,74 points et l'EuroStoxx50 de 1,39% à 5102,13 points.

Hier à Wall Street

En nette hausse la veille, les marchés actions américains ont clôturé sur une note négative lors de l'avant-dernière séance de la semaine. Parmi les statistiques du jour, les ventes au détail sont ressorties sous les attentes en décembre et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie a surpris par sa vigueur. Du côté des valeurs, Bank of America a terminé dans le vert à l'inverse de Morgan Stanley. UnitedHealth a plongé à la suite de résultats trimestriels décevants. Dow Jones a perdu 0,16% à 43 153 points tandis que le Nasdaq a reculé de 0,89% à 19338 dollars.