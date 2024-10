Hausse attendue des Bourses européennes dans le sillage des indices asiatiques

Les marchés actions américains ont clôturé la dernière séance de la semaine dans le vert. Sur le front des indicateurs macroéconomiques, les chiffres de l'emploi sont ressortis plus solides qu'attendu. Les Etats-Unis ont créé 254000 postes contre un consensus de 147000. Sur ce mois, le taux de chômage a reculé à 4,1% contre 4,2% attendu. Côté valeurs, Abbvie s'est replié après avoir abaissé ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2024. Le Dow Jones a progressé de 0,81% à 42352 points tandis que le Nasdaq s'est adjugé 1,22% à 18137 points.

Les Bourses européennes ont bénéficié d'un rapport sur l'emploi aux Etats-Unis meilleur que prévu à tous les niveaux. Ces données confortent le scénario d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine et ont soutenu le dollar. Le baril de Brent s'apprête à finir la semaine à 78 dollars en raison des tensions géopolitiques. A Paris, Ubisoft s'est envolé à la faveur de rumeurs de rachat par Tencent et la famille Guillemot. L'indice CAC 40 a clôturé sur un gain de 0,85% à 7 541,36 points, limitant son repli sur la semaine à 3,2%. L'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,71% à 4956,47 points.

La semaine dernière a été marquée par le sévère avertissement de Stellantis, qui a réverbéré dans tout le secteur. L'action du groupe dirigé par Carlos Tavares a chuté de plus de 16% en 5 séances, entraînant Renault (-10%) dans son sillage. Si cet avertissement était largement anticipé, il a surpris par son ampleur. Il anticipe désormais une marge opérationnelle courante entre 5,5% et 7% contre une marge opérationnelle courante "à deux chiffres" initialement.

Bureau Veritas, un leader mondial des services d'essais en laboratoire, d'inspection et de certification, a annoncé avoir conclu un accord en vue de céder son activité d'analyse alimentaire (133 millions d’euros de chiffre d'affaires en 2023) à Mérieux NutriSciences pour une valeur d'entreprise de 360 millions d'euros et des produits de cession d’environ 290 millions d’euros. Cette cession reflète une gestion active du portefeuille du Bureau Veritas, en ligne avec sa stratégie LEAP | 28.

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues en hausse à l'ouverture de la première séance de la semaine dans le sillage des indices asiatiques. Les investisseurs prendront connaissance jeudi de l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois de septembre. Le conflit au Proche-Orient inquiète toujours, un an tout juste après les attaques terroristes du Hamas contre Israël. Côté valeurs, Bureau Veritas a annoncé avoir conclu un accord en vue de céder son activité d'analyse alimentaire à Mérieux NutriSciences pour une valeur d'entreprise de 360 millions d'euros.

