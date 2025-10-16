Hausse attendue à Wall Street avec les résultats, la guerre commerciale attendra

(AOF) - Dans le vert hier, à l’exception du Dow Jones (-0,04%), les indices américains devraient poursuivre sur leur lancée. Les investisseurs ont pour l’instant relégué au second plan les inquiétudes liées aux tensions avec Pékin, même si Donald Trump a affirmé que les Etats-Unis sont "en guerre commerciale avec la Chine". Les intervenants préfèrent se concentrer sur les publications d’entreprises. Celle du taïwanais TSMC devrait soutenir le secteur des semi-conducteurs et celui de l’IA. Le Dow Jones, le Nasdaq Composite et le S&P500 devraient débuter la séance sur des gains allant de 0,25 à 0,60%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fini en hausse, suite aux déclarations mardi de Jerome Powell, qui a ouvert la porte à de nouvelles baisses des taux. L'indice manufacturier de la Fed de New-York a nettement dépassé les attentes. Du côté des valeurs, les résultats de Bank of America et Morgan Stanley ont surpris favorablement grâce au courtage et à la banque d'investissement. Le Dow Jones a fini quasiment stable : -0,04% à 46 253,31 points et le Nasdaq Composite a progressé de 0,66% à 22 670,08 points. Le S&P a avancé de 0,40%.

Les chiffres macroéconomiques

Au mois d’octobre, l’indice manufacturier de la Fed de Philadelphie s’est vivement contracté en passant de 23,2 à -12,8 points, alors que les économistes tablaient sur un repli à 8,6 points. A -12,8, il est à son plus bas niveau depuis le mois d’avril, qui avait été marqué par les annonces de Donald Trump sur l’instauration de droits de douane.

L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en octobre sera publié à 16 heures. Les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz seront connues à 16h30 et celles sur les stocks de pétrole à 18 heures.

Les valeurs à suivre

Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise est attendu en nette baisse en raison de perspectives décevantes pour l'exercice 2026. Le groupe spécialisé dans les matériels et services informatiques pour entreprises anticipe un bénéfice par action ajusté entre 2,20 et 2,40 dollars pour des revenus en progression de 5% à 10%. Le consensus LSEG s'élève à 2,40 dollars par action et 17,2% pour la croissance. Le flux de trésorerie disponible est anticipé entre 1,5 et 2,0 milliards de dollars et le dividende annuel sera augmenté de 10%.

Salesforce

Le fournisseur de solutions de gestion de la relation client à distance, Salesforce, anticipe un chiffre d'affaires supérieur à 60 milliards de dollars sur l'exercice fiscal 2030, hors Informatica, dont le rachat a été annoncé en mai. Ce montant implique un taux de croissance annuel moyenne organique de plus de 10 % entre les exercices fiscaux 2026 et 2030. Salesforce cible 41,3 milliards de dollars de revenus pour l'exercice 2026.

Semi-conducteurs (TSMC)

Le plus important fondeur mondial, TSMC, a dévoilé une croissance de ses profits supérieure aux attentes au troisième trimestre et a rehaussé ses prévisions de croissance. Le groupe taïwanais a enregistré un bénéfice net en augmentation de 39,1%, à 452,3 milliards de dollars taïwanais (12,70 milliards d'euros). Ce dernier était attendu à 417,7 milliards de dollars taïwanais par le consensus LSEG SmartEstimate. Le résultat opérationnel a progressé de 38,8%, à 500,69 milliards de dollars taïwanais.

United Airlines

Au troisième trimestre, United Airlines a généré un bénéfice net de 949 millions de dollars, contre 965 millions de dollars, un an plus tôt. Par action, le bénéfice dilué ajusté s'est élevé à 2,78 dollars, à comparer à 3,33 dollars au troisième trimestre 2024, mais il est supérieur aux prévisions de la société qui tablait sur une fourchette entre 2,25 et 2,75 dollars par titre. Il dépasse en outre le consensus de 10 cents.