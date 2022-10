Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Haulotte: vise une croissance de son CA proche de +20% information fournie par Cercle Finance • 18/10/2022 à 17:44









(CercleFinance.com) - Les ventes consolidées s'élèvent à 429,1 ME à fin septembre 2022, contre 355,3 ME l'année dernière, soit une croissance de +16%. Les ventes d'engins augmentent de +16%, l'activité de location de +18% et les activités de services de +12%.



Haulotte devrait afficher une croissance de son chiffre d'affaires proche de +20% en 2022.



' Etant donné les nombreuses incertitudes qui subsistent, renforcées par la crise énergétique qui prend de l'ampleur depuis l'été, le Groupe n'est pas en mesure de confirmer ses objectifs de marge opérationnelle courante pour 2022, mais n'attend pas d'amélioration significative au deuxième semestre par rapport au premier ' indique le groupe.





Valeurs associées HAULOTTE GROUP Euronext Paris -1.09%