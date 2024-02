Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Haulotte: vise un CA stable pour l'année 2024 information fournie par Cercle Finance • 13/02/2024 à 17:58









(CercleFinance.com) - Haulotte affiche un chiffre d'affaires annuel consolidé de 767 ME en 2023, en croissance de +28% par rapport l'année précédente.

En Europe, le Groupe enregistre une croissance de ses ventes de +14% par rapport à l'année dernière. En Asie-Pacifique, Haulotte affiche une croissance de ses ventes de +18% par rapport à 2022, tirée par la Turquie et l'Australie.



En Amérique du Nord, Haulotte enregistre un chiffre d'affaires en hausse de +75% sur l'année 2023, l'activité nacelle finissant à +110% de croissance.



' Le bon niveau d'activité de la fin d'année permet à Haulotte Group d'envisager une marge opérationnelle courante (hors gains et pertes de change) proche de +4% de son chiffre d'affaires en 2023. Dans un marché qui devrait poursuivre la consolidation observée au deuxième semestre 2023, Haulotte prévoit un chiffre d'affaires stable pour 2024 ' indique le direction.





Valeurs associées HAULOTTE GROUP Euronext Paris +2.46%