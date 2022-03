Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Haulotte: retour aux bénéfices sur l'exercice 2021 information fournie par Cercle Finance • 10/03/2022 à 12:20









(CercleFinance.com) - Haulotte a renoué avec les bénéfices en 2021 à la faveur d'une 'excellente' dynamique commerciale due à un contexte de forte reprise de l'activité.



Le fabricant de nacelles élévatrices dit avoir dégagé un bénéfice net de 5,8 millions d'euros l'an dernier, contre une perte de 27,4 millions d'euros sur l'exercice 2020.



Haulotte indique avoir généré un chiffre d'affaires cumulé de 495,8 millions d'euros, contre 439,6 millions d'euros en 2020, soit une augmentation de 13% à taux de change constant.



Fort d'un carnet de commandes qui atteint des niveaux 'historiques', Haulotte expliquer viser une croissance de ses ventes supérieure à 20% pour 2022, malgré la persistance des tensions fortes concernant l'approvisionnement de certains composants..



Le groupe estime en revanche que le conflit en Ukraine ne devrait pas impacter ses prévisions en 2022.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Haulotte se repliait de 3,7% jeudi suite à cette publication.





Valeurs associées HAULOTTE GROUP Euronext Paris -3.29%