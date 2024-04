Haulotte, plus forte baisse du marché SRD à la mi-séance du mercredi 24 avril 2024

(AOF) - Haulotte (-7,86% à 2,11 euros)

Le spécialiste des matériels d'élévation de personnes dévisse après avoir publié un chiffre d'affaires de 157 millions d'euros au premier trimestre 2024, en baisse de 19% par rapport à l'année dernière. La baisse du titre dépasse les 16% depuis le début de l'année. "Dans ce contexte plus attentiste que prévu, l'activité commerciale du 2eme trimestre sera déterminante pour tenir l'objectif annuel d'un chiffre d'affaires stable pour 2024 et d'une marge opérationnelle courante (hors gains et pertes de change) proche des +5% de son chiffre d'affaires.", prévient le constructeur.

