Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Haulotte : ne confirme pas son objectif de croissance du ROC Cercle Finance • 12/02/2020 à 08:50









(CercleFinance.com) - Haulotte a réalisé un chiffre d'affaires de 132,9 ME au dernier trimestre de l'année 2019, stable par rapport au trimestre précédent. Il est en baisse de -9% par rapport à l'année précédente. Le groupe réalise un chiffre d'affaires cumulé 2019 de 610,8 ME contre 558,0 ME en 2018, en croissance de +8%. ' Haulotte confirme qu'il ne sera pas en mesure de tenir son objectif de croissance du résultat opérationnel courant voisine de +10% (hors gains et pertes de changes) pour l'année 2019 et devrait finir proche de son niveau 2018 ' indique la direction. ' Haulotte devrait afficher en 2020 une baisse de son niveau de ventes proche des -10% '.

Valeurs associées HAULOTTE GROUP Euronext Paris -6.15%