Haulotte : le résultat net chute de 233%, dividende menacé

(CercleFinance.com) - Dans un marché mondial fortement impacté par la crise sanitaire Haulotte réalise un chiffre d'affaires cumulé 2020 de 439,6 ME contre 610,8 ME en 2019, soit une diminution de -27% (à taux de change constant) entre les deux périodes.

Sur l'année, le Groupe affiche finalement un résultat opérationnel courant à +11,9 ME (hors gains et pertes de change) en recul de -67% par rapport à 2019. L'amélioration observée au second semestre s'explique principalement par une meilleure maîtrise des coûts fixes, sans restructuration ni impact sur les projets stratégiques, indique le groupe.

Le résultat net de l'ensemble consolidé s'établit à -26 ME, contre +19,5ME un an plus tôt, soit un recul de 233%. Par conséquent, il sera proposé lors de l'AG du 25 mai de ne pas distribuer de dividende au titre de l'exercice 2020.

Tablant sur un rebond soutenu de l'activité, Haulotte estime être en mesure d'afficher une croissance de ses ventes d'environ +10% en 2021 et réaliser une marge opérationnelle courante (hors gains & pertes de change) entre 3% et 4%.