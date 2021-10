Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Haulotte : lâche près de 4%, un analyste abaisse sa cible information fournie par Cercle Finance • 20/10/2021 à 16:39









(CercleFinance.com) - Haulotte cède près de 4% à Paris, pénalisé par une analyse de Oddo qui maintient sa note de 'sous-performance' sur le titre, avec un objectif de cours réduit de 5 à 4,75 euros. Le bureau d'analyses indique que le chiffre d'affaires publié hier par Haulotte au titre du 3e trimestre, à 111 ME (+9%) s'est situé en-deçà de ses attentes (130 ME). 'La problématique ne vient pas de la demande soutenue mais d'importantes difficultés d'approvisionnement', estime-t-il. Dans ce contexte, les dirigeants mettent en avant l'excellente dynamique commerciale qui devrait permettre de conforter un niveau de carnet de commandes historique. Les objectifs 2021 réitérés impliquent donc un gros 4e trimestre. Oddo préfère jouer la prudence et abaisse ses prévisions de résultat net de 10% en moyenne pour les trois prochains exercices. 'Après des surinvestissements et la crise sanitaire, Haulotte se heurte aux pénuries de composants et à l'inflation des matières premières sur un marché des nacelles/ciseaux de plus en plus concurrentiel', conclut l'analyste.

Valeurs associées HAULOTTE GROUP Euronext Paris -3.20%