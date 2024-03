Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Haulotte: hausse de 26% du CA en 2023 information fournie par Cercle Finance • 19/03/2024 à 18:33









(CercleFinance.com) - Haulotte publie un chiffre d'affaires de 767 ME au titre de l'exercice 2023, en hausse de 26% par rapport au précédent exercice (610 ME).



Le résultat opérationnel ressort à 31 ME, contre -6 ME en un plus tôt. De son côté, le résultat net ressort à -1 ME, soit une perte atténuée par rapport à la perte de 17 ME de 2022.



Le résultat net de l'ensemble consolidé est à 0, contre 15 ME de perte en 2022, contraint par la forte dévaluation du Peso Argentin (-10 ME) survenue en toute fin d'année, et par la hausse significative du coût de la dette (-10 ME).



Dans un marché qui devrait poursuivre la consolidation observée au deuxième semestre 2023, Haulotte prévoit un chiffre d'affaires stable pour 2024, et une marge opérationnelle courante (hors gains et pertes de change) proche des +5% de son chiffre d'affaires.







