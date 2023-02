Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Haulotte: hausse de 23% du CA en 2022 information fournie par Cercle Finance • 14/02/2023 à 17:51









(CercleFinance.com) - Haulotte groupe publie un chiffre d'affaire de 609 ME au titre de l'exercice 2022, en hausse de 23% à changes constants par rapport à 2021, avec un activité en hausse aussi bien dans les ventes d'engins (+24%), le location (+28%) et les services (+16%).



Dans ce contexte de tensions persistantes sur le coût des composants et sur la chaine d'approvisionnement, Haulotte confirme qu'aucune amélioration de sa marge opérationnelle courante n'est intervenue sur le deuxième semestre 2022 par rapport au premier semestre.



Porté par un carnet de commandes historique et la réduction des tensions sur les approvisionnements, Haulotte prévoit une croissance de ses ventes supérieure à +20% en 2023.





