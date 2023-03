Haulotte Group, plus forte hausse du marché SRD à la clôture du mardi 28 mars 2023

(AOF) - Haulotte Group (+7,17% à 3,14 euros)

Le spécialiste des chariots élévateurs est reparti à la hausse après deux séances en net recul. Haulotte Group avait fortement progressé jeudi dernier après la présentation de ses comptes. Le groupe a dévoilé une perte nette de 17,5 millions d'euros en 2022 contre un profit de 5,8 millions d'euros en 2021. Le résultat opérationnel courant a suivi le même chemin, passant de 16,6 millions d'euros à -4,9 millions d'euros entre 2021 et 2022. Le chiffre d'affaires a augmenté de 18% à 9,70 millions d'euros.

Porté par un carnet de commandes historique, la réduction observée des tensions sur les approvisionnements, et la hausse de ses prix de vente, Haulotte prévoit une croissance de ses ventes supérieure à 20% en 2023 et le retour à un niveau de marge opérationnelle courante (hors gains et perte de change) entre 3% et 4%.

