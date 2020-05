Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Haulotte Group : dividende approuvé en AG Cercle Finance • 27/05/2020 à 13:47









(CercleFinance.com) - Haulotte Group annonce que ses actionnaires ont approuvé, lors de l'assemblée générale qui s'est tenue à huit clos le 26 mai, la distribution d'un dividende par action d'un montant brut de 0,22 euro, soit la somme globale de 6,9 millions d'euros. L'assemblée générale a notamment décidé que la société ne percevra aucun dividende au titre des actions auto-détenues à la date de détachement du dividende, qui est fixée au 15 juillet avant Bourse pour une mise en paiement le 17 juillet.

Valeurs associées HAULOTTE GROUP Euronext Paris +3.45%