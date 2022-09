Haulotte Group : chiffre d'affaires en hausse de 15% au premier semestre

Le plan hydrogène français de 7 milliards d'euros, qui a été porté à 9 milliards, vise à développer une filière industrielle de la production d'hydrogène bas carbone. Le Gimélec, le groupement des entreprises de la filière électronumérique en France, a identifié de fortes retombées pour les fabricants de matériel électrique. Pour ses membres, les retombées économiques sont chiffrées à 10 milliards d'euros d'ici à 2030, puis de 20 milliards supplémentaires pour la période 2030 à 2040, principalement pour la filière des fabricants de matériels électronumériques (des transformateurs aux systèmes de contrôle commande). Cela va engendrer des recrutements massifs, en particulier dans les territoires où se concentreront les efforts de développement de l'hydrogène, en Méditerranée et dans la Vallée de la Seine.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Dans ce contexte, porté par un carnet de commandes en hausse, Haulotte confirme ses prévisions de croissance de chiffre d'affaires supérieures à +20% en 2022 malgré les difficultés persistantes d'approvisionnement de certains composants. Comme annoncé lors de la communication du chiffre d'affaires du premier trimestre 2022, le groupe n'est pas en mesure de confirmer, à ce stade, ses objectifs de marge opérationnelle courante pour 2022, étant donné le manque de visibilité et les nombreuses incertitudes qui subsistent.

En Europe, les ventes du groupe ont augmenté de +8% malgré l'invasion de l'Ukraine et ses conséquences pour son activité sur le marché russe.

Dans un environnement très perturbé par les conséquences de la crise sanitaire et du conflit en Ukraine, le marché mondial de la nacelle est resté particulièrement dynamique dans la très grande majorité des zones sur le premier semestre de l'année 2022, malgré les difficultés persistantes d'approvisionnement de certains composants clés auxquelles l'essentiel des constructeurs doit faire face.

(AOF) - Haulotte Group a publié ses résultats semestriels hier. Le spécialiste des matériels d'élévation de personnes et de charges a engrangé un chiffre d'affaires de 289,1 millions d'euros, en progression de 15% à taux de change constant, par rapport à l'année précédente. La marge opérationnelle courante s'établit à - 0,3% des ventes. Le groupe a réalisé un deuxième trimestre soutenu à 153,3 millions d'euros,en hausse de 11% par rapport au trimestre précédent.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.