Haulotte : en retrait après son point d'activité

(CercleFinance.com) - Haulotte Group recule de près de 4% après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 112,1 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2021, en hausse de 9% par rapport à la même période de l'année précédente. A fin septembre, les ventes du spécialiste des nacelles élévatrices s'élèvent à 355,3 millions d'euros, en augmentation de 11%, avec une baisse de 12% en Asie-Pacifique, mais des croissances de 38% en Amérique du Nord et de 57% en Amérique Latine. Pour l'ensemble de 2021, le groupe confirme sa prévision de chiffres d'affaires supérieure à +15% par rapport à 2020 et son objectif de marge opérationnelle courante (hors gains et pertes de change) entre 3% et 4% du chiffre d'affaires.

Valeurs associées HAULOTTE GROUP Euronext Paris -2.82%