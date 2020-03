Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Haulotte : en baisse, un analyste reste à 'Alléger' Cercle Finance • 04/03/2020 à 12:21









(CercleFinance.com) - Le titre Haulotte recule de -0,3% ce mercredi, alors que l'analyste Oddo BHF confirmesa recommandation 'alléger' sur celui-ci, au lendemain de résultats 2019 qui démontrent une 'volonté de protéger les profits dans un contexte de marché difficile'. 'La bonne surprise de cette publication provient de l'objectif de ROC communiqué par les dirigeants pour 2020. Contrairement à nos attentes, aucune dégradation n'est attendue (stabilité envisagée)', retient le broker. Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 4 euros, globalement en ligne avec le cours actuel.

Valeurs associées HAULOTTE GROUP Euronext Paris +0.37%