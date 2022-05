Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Haulotte: distribution de dividendes prévue en juillet information fournie par Cercle Finance • 27/05/2022 à 13:27









(CercleFinance.com) - Haulotte Group annonce que son assemblée générale, réunie le 24 mai, a notamment décidé de distribuer un dividende par action d'un montant brut de 0,22 euro au titre de l'exercice écoulé, soit la somme globale de 6,9 millions d'euros.



Le fabricant de nacelles élévatrices ne percevra aucun dividende au titre des actions auto détenues par elle à la date de détachement du dividende, date qui est fixée au 14 juillet, à l'ouverture de bourse. La mise en paiement du dividende interviendra le 18 juillet.





Valeurs associées HAULOTTE GROUP Euronext Paris +2.41%