(CercleFinance.com) - La chute de -12% du chiffre d'affaires ne pardonne pas et Haulotte dévisse de -15% vers 2,32E, ouvrant un 'gap de rupture' sous 2,69E (sortie par le bas du corridor délimité par 3,08E à la hausse).

Le titre retrouve ses niveaux du 9 mai dernier (2,35E en clôture) et pourrait aller chercher un support vers 2,29E (règle du report d'amplitude).





Valeurs associées HAULOTTE GROUP 2,70 EUR Euronext Paris -1,46%