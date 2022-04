Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Haulotte: croissance de 25% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 20/04/2022 à 13:43









(CercleFinance.com) - Haulotte annonce un chiffre d'affaires en croissance de 25% à 135,8 millions d'euros pour le premier trimestre 2022, affirmant que 'la dynamique commerciale observée depuis quelques mois ne montre, pour le moment, aucun signe de ralentissement'.



'Le marché mondial de la nacelle affiche une croissance soutenue dans l'ensemble des zones géographiques, malgré des difficultés persistantes d'approvisionnement de certains composants et les premiers effets de la guerre en Ukraine', explique-t-il.



S'il revendique un niveau de carnet de commande encore en hausse par rapport à sa dernière publication, le groupe ne peut confirmer, à ce stade, ses objectifs de marge opérationnelle courante pour 2022, étant donné les incertitudes liées au conflit.





