Haulotte : confirme ses prévisions sur l'exercice 2021

(CercleFinance.com) - Haulotte enregistre un chiffre d'affaires de 243,2 ME sur le premier semestre 2021, en croissance de +12%, par rapport au semestre de l'année précédente. Le résultat opérationnel s'élève à 7,4 ME, soit 3,0% du chiffre d'affaires, contre 3,1 ME l'année précédente. Le résultat net est en hausse de 14,3% à 5,6 ME. Le Groupe confirme ses prévisions de chiffres d'affaires supérieures à +15% par rapport à 2020 et un objectif de marge opérationnelle courante (hors gains et pertes de change) entre 3% et 4% du chiffre d'affaires. ' La croissance d'activité ainsi que la bonne maitrise du niveau de besoin en fonds de roulement, en baisse de -9 jours, ont permis de réduire de -9,9ME la dette nette du Groupe (hors garanties et IFRS 16), à 123,1 ME ' indique la direction.

