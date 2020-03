Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Haulotte : anticipe une baisse de ses ventes de -10% en 2020 Cercle Finance • 03/03/2020 à 17:56









(CercleFinance.com) - Haulotte Group annonce ce mardi après marché un bénéfice net de l'ensemble consolidé de 19,5 millions d'euros à fin 2019, en repli de -18% sur un an. Le bénéfice opérationnel courant a pour sa part reculé de -3%, à 29 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a quant à lui augmenté de 9% à 610,8 millions d'euros. 'Dans un contexte de baisse des marchés européens et nord-américains, Haulotte devrait afficher une baisse de son niveau de ventes proche de -10% mais conserver un niveau de résultat opérationnel courant (hors gains et pertes de change) proche de celui de 2019', indique le groupe s'agissant de ses perspectives 2020.

Valeurs associées HAULOTTE GROUP Euronext Paris +2.01%