Hassabis, de Google DeepMind, qualifie les piratages liés à l'IA de « coups de semonce »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Nouvelle publication pour corriger la majuscule de « DeepMind » dans le titre)

par Padraic Halpin et Foo Yun Chee

Les récents incidents de piratage perpétrés par des agents d’IA constituent des « signaux d’alerte », et le monde pourrait bientôt être confronté à des incidents majeurs si les systèmes ne sont pas rendus plus sûrs, a déclaré mercredi Demis Hassabis, cofondateur et président de Google DeepMind.

Les comportements indésirables d’agents d’IA, notamment les piratages de réseaux d’entreprise et, plus récemment, la révélation par Anthropic qu’un modèle d’IA avait transmis à la police une fausse information concernant un homicide , ont suscité des mises en garde de la part des chercheurs et alimenté les inquiétudes face à cette technologie en pleine évolution.

M. Hassabis a déclaré qu’il y avait « beaucoup de travail à faire » pour adopter le type de bonnes pratiques que d’autres domaines, tels que la biologie ou le secteur nucléaire, utilisent pour sécuriser les systèmes critiques, et qu’un organisme international de normalisation serait à terme nécessaire.

« Je pense que ces incidents de piratage constituent pour nous des signaux d’alerte précoces indiquant que les systèmes ne sont pas encore assez puissants, et que ces incidents ne sont donc pas si graves », a déclaré M. Hassabis, qui est également directeur scientifique chez Alphabet, la société mère de Google

GOOGL.O , lors d’un sommet sur l’IA à Dublin.

« Mais ils pourraient prendre une ampleur considérable d’ici l’année prochaine et les deux années suivantes si nous ne redoublons pas d’efforts, en tant que secteur, en tant qu’entreprises individuelles et en tant que gouvernements, pour sécuriser ces systèmes. »

Il a ajouté que, même si la création d’un organisme international de normalisation semblait être une solution évidente, celui-ci devrait faire preuve de nuance et de souplesse afin de ne pas freiner l’innovation.

« Il s’agit donc essentiellement de mettre en place de manière dynamique ce type de processus de certification qui soit proportionné aux risques tels que nous les percevons et capable d’évoluer rapidement en fonction des avancées technologiques », a-t-il déclaré.