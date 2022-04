Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Hasbro: un premier trimestre sans grande surprise information fournie par Cercle Finance • 19/04/2022 à 14:12

(CercleFinance.com) - L'action du fabricant américain de jouets Hasbro était attendu sur une note stable mardi à Wall Street suite à la présentation de résultats trimestriels en ligne avec ses objectifs.



Au premier trimestre, les ventes totales du groupe basé dans le Rhode Island ont atteint 1,16 milliard de dollars, en hausse de 4%, un chiffre conforme à la prévision moyenne de 1,15 milliard établie du côté des analystes.



Hasbro souligne que son activité a surtout été portée par sa branche de jeux de rôle, Wizards of the Coast, et par sa division de divertissement numérique, dont les revenus ont grimpé de respectivement 9% et 10% hors effets de change.



Son bénéfice net ajusté a néanmoins chuté de 43% à 79,4 millions de dollars, ou 57 cents par action, là où analystes l'attendaient en moyenne à 61 cents.



Pour l'exercice 2022, le groupe dit tabler sur un chiffre d'affaires en légère hausse, c'est-à-dire en progression de 0% à 5%, du fait de la vigueur du dollar et de l'impact de la guerre en Ukraine.



Il prévoit néanmoins un résultat opérationnel en croissance d'environ 5% associé à une marge d'exploitation de 16%, soit une perspective au-dessus de ses précédentes estimations.



Hasbro affiche aussi l'intention de racheter entre 75 et 150 millions de dollars de ses propres actions lors de l'exercice en cours.