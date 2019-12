Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hasbro : s'offre la maison de Peppa Pig Cercle Finance • 31/12/2019 à 12:49









(CercleFinance.com) - Hasbro a annoncé lundi avoir finalisé l'achat d'Entertainment One en Grande-Bretagne, élargissant ainsi son portefeuille avec des marques préscolaires, tout en ajoutant un savoir-faire télévisé et cinématographique. Dans un communiqué, le fabricant américain de jouets a fait état d'entreprises 'hautement complémentaires' avec des synergies 'substantielles' et une 'grande adéquation culturelle'. L'accord lui permettra notamment de renforcer son catalogue en ajoutant la franchise 'Peppa Pig'. La transaction en espèces est évaluée à environ 2,9 milliards de livres (environ 3,4 milliards d'euros).

Valeurs associées HASBRO INC NASDAQ -0.55%