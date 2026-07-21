Hasbro revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce à la demande en jeux vidéo et à l'essor de "Magic"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un graphique, de détails au paragraphe 5, mise à jour des cours boursiers)

Hasbro HAS.O a revu à la hausse mardi ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels, misant sur la résilience de la demande pour son activité de jeux numériques et sur la vigueur persistante de « Magic: The Gathering », malgré un contexte incertain en matière de consommation. La société a également dépassé les estimations de chiffre d’affaires et de bénéfices pour le deuxième trimestre, sa franchise phare « Magic » ayant alimenté une hausse de 27 % du chiffre d’affaires de sa division Wizards of the Coast and Digital Gaming.Au cours de la même période de l’année précédente, cette division avait enregistré une croissance de 16 %.

La hausse des dépenses des consommateurs à revenus élevés a aidé Hasbro à compenser la pression sur la demande exercée par les ménages à faibles revenus confrontés à une inflation persistante.

"Avec des perspectives très encourageantes pour nos prochaines sorties et la perspective d’une croissance continue en 2027, la dynamique de Magic tourne à plein régime", a déclaré le directeur général Chris Cocks.

Hasbro a lancé la série "Secrets of Strixhaven" en avril et prévoit de sortir son titre "Marvel Super Heroes" dans le courant de l’année.

Certains analystes se sont toutefois interrogés sur la capacité de la franchise à maintenir sa croissance récente, alors que les comparaisons avec le second semestre s’annoncent plus difficiles. L'action de la société, qui produit également les jeux "Donjons et Dragons", a légèrement progressé lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Le fabricant de Play-Doh table désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires annuel comprise entre 5 % et 7 %, contre une prévision antérieure de 3 % à 5 %. Il prévoit un bénéfice annuel ajusté de base compris entre 1,45 milliard et 1,50 milliard de dollars, contre une fourchette de prévisions précédente de 1,40 milliard à 1,45 milliard de dollars.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a progressé de 16 % pour atteindre 1,14 milliard de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 1,07 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice trimestriel ajusté de la société a reculé de 1,5 % à 1,28 dollar par action. Les analystes tablaient sur un bénéfice de 1,14 dollar par action.

Hasbro a indiqué avoir engagé 11 millions de dollars de dépenses supplémentaires au cours du trimestre en raison d’un incident de cybersécurité survenu en mars, et s’attend à des coûts supplémentaires liés à cet incident à l’avenir.