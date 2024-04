Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hasbro: rentabilité fortement améliorée au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 15:50









(CercleFinance.com) - Hasbro publie un BPA ajusté de 0,61 dollar au titre du premier trimestre 2024, contre un cent un an auparavant, avec une marge d'exploitation ajustée améliorée de 14,9 points à 19,6% grâce à un mix d'activités favorable et à de moindres coûts d'exploitation.



Les revenus du groupe de jeux et jouets ont pourtant baissé de 24% à 757,3 millions de dollars, ce qu'il explique principalement par la cession d'eOne dans le domaine du cinéma et de la télévision, sans laquelle son chiffre d'affaires a reculé de 9%.



Pour l'ensemble de l'exercice, Hasbro maintient ses prévisions et continue de s'attendre à un EBITDA ajusté total entre 925 millions et un milliard de dollars, ainsi qu'à des économies brutes de 750 millions d'ici la fin de 2025.





