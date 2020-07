Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hasbro : perte nette au 2e trimestre Cercle Finance • 27/07/2020 à 13:29









(CercleFinance.com) - Hasbro affiche au titre du deuxième trimestre 2020 une perte nette de 33,9 millions de dollars, soit 25 cents par action. En données ajustées d'éléments exceptionnels tels que des dépenses liées à l'acquisition d'eOne, il a toutefois réalisé un BPA de deux cents. A 860,3 millions de dollars, le chiffre d'affaires a chuté de 29% sur une base pro forma, la demande pour ses produits ayant été grevée par les fermetures temporaires de magasins et des pénuries de produits dans les catégories en fortes croissance. 'Si l'impact complet de la Covid-19 sur l'année demeure imprévisible, les magasins rouvrent et nous nous attendons à ce que l'environnement s'améliore au troisième trimestre', affirme le PDG du groupe de jouets et de jeux, Brian Goldner.

Valeurs associées HASBRO INC NASDAQ -2.77%