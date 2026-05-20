Hasbro maintient ses prévisions annuelles malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes

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* La société prévoit de percevoir environ 50 millions de dollars de remboursements de droits de douane à l'importation

* Hasbro va compenser l'impact financier de 30 millions de dollars lié à la hausse des prix du pétrole au second semestre

* Les partenariats dans le domaine des jeux et du divertissement numériques contribuent à des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions

(Réécriture du paragraphe 1, ajout d'informations sur les actions, d'un graphique, de détails et de contexte tout au long du texte)

Hasbro HAS.O a réaffirmé mercredi ses prévisions annuelles, alors même qu'elle a annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux estimations pour le premier trimestre, grâce à la forte demande pour ses jeux numériques tels que "Magic: The Gathering".

L'action du fabricant de Play-Doh a chuté d'environ 8% en début de séance.

La société a déclaré qu'elle comptait atténuer l'impact annuel d'environ 30 millions de dollars lié à la hausse des prix du pétrole – qui affecte les coûts de transport, de résine et d'emballage pour Hasbro – au cours du second semestre.

Hasbro, qui s'appuie sur des fabricants tiers dans des pays tels que la Chine et le Vietnam pour la majorité de ses produits, a déclaré s'attendre à environ 50 millions de dollars de remboursements de droits de douane, suite à la décision de la Cour suprême contre les droits d'importation du président Donald Trump.

"L'environnement macroéconomique continue d'exiger de la souplesse", a déclaré la directrice financière Gina Goetter lors d'une conférence téléphonique post-résultats.

Hasbro prévoit une croissance de son chiffre d'affaires annuel de 3% à 5% et un bénéfice de base ajusté compris entre 1,4 et 1,45 milliard de dollars. La société avait publié ses résultats préliminaires du premier trimestre le mois dernier , après avoir identifié un accès non autorisé à son réseau fin mars. Hasbro avait également publié des résultats trimestriels non audités dans un document réglementaire la semaine dernière.

L'accès non autorisé a été maîtrisé, a déclaré Hasbro, ajoutant qu'elle prévoyait de demander le remboursement des coûts et des pertes liés à l'incident auprès de ses assureurs en cybersécurité.

La société a déclaré un chiffre d'affaires trimestriel de 1 milliard de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 964,38 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La bonne santé de l'activité de jeux numériques de la société et ses partenariats avec des séries et des films en ligne populaires, notamment son association avec Netflix pour créer des jouets et des jeux de cartes liés au film à succès "K-Pop Demon Hunters", ont contribué à stimuler les ventes.

Le chiffre d'affaires trimestriel de son segment Wizards of the Coast et jeux numériques a augmenté d'environ 26%.

Hasbro a également annoncé un bénéfice par action ajusté de 1,47 dollar, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 1,13 dollar, grâce à une forte demande ainsi qu'à des mesures de réduction des coûts. Son concurrent Mattel MAT.O a également réaffirmé ses prévisions annuelles le mois dernier, malgré des ventes trimestrielles supérieures aux attentes, soutenues par la croissance de son activité de divertissement axée sur la propriété intellectuelle.