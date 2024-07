Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hasbro: les ventes reculent moins que prévu au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 14:21









(CercleFinance.com) - Hasbro a vu ses ventes reculer moins fortement que prévu au deuxième trimestre, une performance encourageante qui a conduit le fabricant de jouets à relever ses objectifs annuels.



Du fait de la cession du studio audiovisuel eOne, le chiffre d'affaires de Hasbro a reculé de 18% à 995,3 millions de dollars sur le trimestre, dépassant le consensus qui le donnait à 945 millions de dollars.



Le revenu tiré des produits de grande consommation - en pleine phase de redressement - ont chuté de 20%, mais le groupe de Pawtucket (Rhode Island) a pu compter sur le dynamisme des ventes mondiales de sa division de jeu de cartes 'Wizards of the Coast' et de ses titres numériques, qui ont grimpé de 20%.



Le bénéfice net part du groupe est ressorti à 138,5 millions de dollars, à comparer avec une perte de 235 millions un an auparavant.



Ramené par action, le profit s'établit à 0,99 dollar, largement au-dessus du consensus qui était de 0,78 dollar.



Pour 2024, le groupe dit ne plus tabler que sur un repli allant de 7% à 11% des revenus tirés de ses produits grand public, avec un Ebitda ajusté désormais envisagé entre 975 million et 1.025 millions de dollars.



L'action du numéro deux américain du jouet derrière Mattel bondissait de plus de 9% en cotations avant-Bourse dans le sillage de cette publication.





