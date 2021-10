Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hasbro : les attentes dépassées au troisième trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/10/2021 à 14:52









(CercleFinance.com) - L'action Hasbro est attendue en hausse mardi à la Bourse de New York après l'annonce par le géant américain du jouet de résultats trimestriels meilleurs que prévu. Le groupe basé dans le Rhode Island a fait état ce matin d'un bénéfice net de 253,2 millions de dollars, ou 1,83 par action, contre 220,9 millions de dollars (1,61 dollar par titre) un an plus tôt. Son chiffre d'affaires a augmenté de 11% à 1,97 milliard de dollars. Les analystes attendaient en moyenne un bénéfice à 1,69 dollar par action pour un chiffre d'affaires de deux milliards de dollars. Le chiffre d'affaires réalisé par sa branche de télévision, films et divertissement - qui produit des oeuvres audiovisuelles adaptées de ses franchises comme G.I. Joe - a notamment bondi de 58%. Hasbro - dont le PDG de longue date Brian Goldner s'est éteint au début du mois - a confirmé viser une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 13% et 16% pour l'ensemble de l'exercice. Sur la base de ses commandes actuelles, le groupe américain explique qu'il pourrait viser une croissance située dans le haut de cette fourchette, mais que des éléments pénalisants liés à sa chaîne d'approvisionnement l'en empêchent.

