Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hasbro : le titre décroche après les trimestriels Cercle Finance • 26/10/2020 à 15:11









(CercleFinance.com) - Le fabricant de jouets Hasbro a annoncé lundi un recul de son chiffre d'affaires au cours du troisième trimestre, un repli de l'activité qui ne semble pas rassurer les investisseurs. Le groupe américain a vu son chiffre d'affaires décliner de 4% à 1,78 milliard de dollars sur les trois mois écoulés, alors que les analystes visaient en moyenne 1,73 milliard. Son bénéfice net est ressorti à 220,9 millions de dollars, soit 1,61 dollar par action, contre 216,5 million, ou 1,57 dollar l'action, sur la même période de l'an dernier. Hors éléments exceptionnels, le trimestre s'est soldé par un bénéfice par action de 1,88 dollar, à comparer avec un consensus de 1,62 dollar. Hasbro, qui est basé à Pawtucket dans l'Etat du Rhode Island, a expliqué qu'il se préparait à une 'bonne' saison de Noël et dit s'attendre à une progression de ses ventes au quatrième trimestre. Les investisseurs semblent néanmoins s'inquiéter des effets de l'absence de sorties notables sur les écrans pour cause de Covid-19, sachant que le groupe détient de nombreuses franchises de jouets, dont celle de 'Star Wars'. Le titre perdait plus de 8% dans les premiers échanges lundi matin à Wall Street.

Valeurs associées HASBRO INC NASDAQ -8.21%