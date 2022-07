Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Hasbro: le BPA bat le consensus, mais les ventes déçoivent information fournie par Cercle Finance • 19/07/2022 à 14:14

(CercleFinance.com) - Le fabricant de jouets Hasbro a publié mardi un chiffre d'affaires trimestriel en hausse mais inférieur aux attentes des analystes, en dépit de la vigueur non démentie de son activité de jeux de rôle.



Le groupe basé à Pawtucket (Rhode Island) a fait état ce matin d'un bénéfice net de 142 millions de dollars au titre de son deuxième trimestre clos le 26 juin, contre une perte de près de 23 millions de dollars un an plus tôt.



Son bénéfice par action, à 1,02 dollar, dépasse de sept cents le consensus qui s'était établi à 95 cents.



Mais son chiffre d'affaires, en hausse de 1% à 1,34 milliards de dollars, ressort en-dessous des attentes des analystes qui visaient 1,37 milliard.



Le numéro deux du jouet aux Etats-Unis, derrière Mattel, a pourtant bénéficié d'une hausse de 3% à 420 millions de dollars des ventes de sa division de jeux de rôle et de contenus numériques, Wizards of the Coast.



Le titre, qui a perdu près de 22% depuis le début de l'année, évoluait peu dans les échanges d'avant-Bourse à Wall Street, affichant des gains de l'ordre de 0,7%.