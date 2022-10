Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hasbro: le BPA ajusté recule de 28% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 18/10/2022 à 14:24









(CercleFinance.com) - Hasbro publie un chiffre d'affaires de 1,67 milliard de dollars au titre du 3e trimestre, en recul de 15% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, le résultat d'exploitation ajusté a baissé de 31%, pour s'établir à 270,5 M$ tandis que l'EBITDA ajusté recule de 25%, à 345,5 M$.



Dans ces conditions, le bénéfice net ajusté affiche un recul de 28%, à 196 M$, pour un BPA ajusté de 1,42$ (en baisse de 28% également).



Le spécialiste des jouets et jeux anticipe un chiffre d'affaires 2022 'stable à légèrement en baisse à taux de change constant' et une marge opérationnelle ajustée de 16%.





