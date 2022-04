Hasbro : le bénéfice net manque les attentes au premier trimestre

(AOF) - Hasbro a levé le voile mardi sur ses résultats du premier trimestre 2022. Ainsi, le fabricant américain de jeux et jouets a publié un bénéfice net de 61,2 millions de dollars sur la période, ou 44 cents par action, à comparer avec un bénéfice net de 116,2 millions de dollars, ou 84 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 57 cents, décevant les prévisions du consensus FactSet (62 cents).

Pour sa part, le chiffre d'affaires d'Hasbro a progressé de 4% à 1,16 milliard de dollars lors du premier trimestre 2022, là où le marché visait 1,15 milliard de dollars.

En préouverture de Wall Street, le titre Hasbro est quasi stable.