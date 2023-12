Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hasbro: la cession de la filiale TV est bouclée information fournie par Cercle Finance • 28/12/2023 à 11:07









(CercleFinance.com) - Hasbro a annoncé hier soir avoir finalisé la cession de sa filiale de production cinématographique et audiovisuelle eOne à Lionsgate pour un montant de 375 millions de dollars en numéraire.



L'opération, initialement officialisée cet été, porte sur les studios de télévision Renegade et Daisybecksur, ainsi que sur la société Entertainment One Canada, qui détiennent un catalogue composé de près de 6500 titres jugés 'non-stratégiques' tels que 'The Rookie', 'Yellowjackets' ou 'Naked and Afraid'.



Hasbro avait fait remarquer au mois d'août dernier que la transaction excluait, en revanche, ses franchises les plus prometteuses, à savoir Peppa Pig, Transformers et Mon Petit Poney.



Elle n'intègre pas, non plus, les projets de développement actuellement conduits à Hollywood autour des univers de Transformers, GI Joe, Play-Doh, Donjons & Dragons et Magic The Gathering.



Sachant que Lionsgate va endosser certains prêts qui avaient été contractés par la filiale, le fabricant de jouets américains prévoit de se désendetter à hauteur de 400 millions de dollars.





