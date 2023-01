Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hasbro: importantes suppressions de postes en 2023 information fournie par Cercle Finance • 27/01/2023 à 15:52









(CercleFinance.com) - Hasbro lâche 5% après l'annonce de son intention de supprimer environ 1000 postes à temps plein dans le monde en 2023, soit environ 15% de ses effectifs totaux, ainsi que de mettre en oeuvre des changements de leadership et organisationnels.



Ces réductions doivent commencer dans les toutes prochaines semaines et lui permettre, avec certains investissements en cours, d'atteindre son objectif d'économies de coûts annualisées entre 250 et 300 millions de dollars à fin 2025.



A titre préliminaire pour son quatrième trimestre 2022, le groupe de jeux et jouets estime son BPA (ajusté des charges de restructuration) entre 1,29 et 1,31 dollar, pour des revenus de l'ordre de 1,68 milliard, en baisse de 17% en comparaison annuelle.





