Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hasbro : hausse de 41% du BPA ajusté trimestriel Cercle Finance • 08/02/2021 à 14:00









(CercleFinance.com) - Hasbro affiche au titre des trois derniers mois de 2020 un bénéfice net ajusté en hausse de 41% à 175,3 millions de dollars, soit 1,27 dollar par action, dépassant le consensus, pour une marge opérationnelle ajustée améliorée de 4,8 points à 15,2%. A 1,72 milliard de dollars, le chiffre d'affaires du groupe de jouets et de jeux a augmenté de 4% (+3% hors effets de changes), grâce à des gains dans son segment Etats-Unis-Canada (+16%) et son segment eOne (+10%). Ainsi, sur l'ensemble de 2020, Hasbro a vu son BPA ajusté reculer de 5% à 3,74 dollars pour des revenus en baisse de 8% à un peu moins de 5,47 milliards, le groupe déclarant toutefois commencer 2021 'avec une forte dynamique en comparaison annuelle'.

Valeurs associées HASBRO INC NASDAQ +0.42%