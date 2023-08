Hasbro: en nette hausse, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 22/08/2023 à 18:07

(CercleFinance.com) - Hasbro gagne plus de 7% à New York, aidé par une analyse de Bank of America qui a relevé mardi son objectif de cours sur le titre de 85 à 90 dollars, tout en réitérant sa recommandation d'achat.



Dans une note envoyée à ses clients, la banque américaine met en avant les performances 'exceptionnellement fortes' des jeux sur mobiles 'Monopoly Go' et 'Baldur's Gate 3', deux titres sur lesquels Hasbro perçoit des redevances.



D'après BofA, ces deux succès pourraient représenter une contribution 'significative' aux résultats du groupe américain de jeux et de jouets d'ici à la fin de l'année et en 2024, confirmant ainsi le bien-fondé de sa stratégie dans le numérique, poursuit la firme new-yorkaise qui estime que les investisseurs avaient jusqu'ici tendance à sous-évaluer le portefeuille de propriété intellectuelle détenu par le groupe.