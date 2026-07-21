Hasbro en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 juillet - ** Les actions de Hasbro HAS.O , fabricant de Play-Doh, progressent d'environ 2 % à 83 dollars en pré-ouverture

* La société relève ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels , grâce à la demande soutenue dans le secteur des jeux vidéo et à la bonne santé persistante de “Magic: The Gathering”

** La société table désormais sur une hausse de son chiffre d’affaires de 5 % à 7 % en 2026, contre une prévision antérieure de 3 % à 5 %

** La société table également sur un Ebitda ajusté annuel compris entre 1,45 et 1,50 milliard de dollars, contre une prévision antérieure de 1,40 à 1,45 milliard de dollars

** Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a progressé de 16 % pour atteindre 1,14 milliard de dollars; les analystes tablaient en moyenne sur 1,07 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 0,5 % depuis le début de l'année