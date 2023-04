Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hasbro: deux nominations à la direction information fournie par Cercle Finance • 13/04/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Hasbro a annoncé mercredi soir la nomination de Gina Goetter au poste de directrice financière, à compter du 18 mai, suite au départ à la retraite annoncé précédemment de Deborah Thomas, qui restera à titre consultatif jusqu'à la fin de l'année.



Gina Goetter apporte plus de 25 ans d'expérience dans les domaines de la finance et de la comptabilité. Elle rejoint le groupe de jeux et de jouets après avoir travaillé chez Harley-Davidson, où elle occupait le poste de directrice financière depuis 2020.



Par ailleurs, Tim Kilpin se joindra à la direction de Hasbro à titre de président, jouets, licences et divertissement, à compter du 24 avril. Il était, depuis janvier dernier, le président exécutif de PlayMonster Group.





